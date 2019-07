In Burundi hat die Regierung die Kontrolle über die Medien ausgeweitet.

Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" kritisierte, dass der hochrangige Funktionär Nshimirimanas zum Leiter des öffentlich-rechtlichen Radiosenders ernannt wurde. Zur Begründung hieß es, seine Ernennung schade der Pressefreiheit und allen Opfern, die von Anhängern der Jugendorganisation Imbonerakure misshandelt worden seien. Nshimirimanas ist seit 2015 Vorsitzender der Jugendorganisation. Die UNO stuft Imbonerakure als Miliz ein und macht sie für Exekutionen, Entführungen und Folter verantwortlich.



Regierungskritiker sehen sich in dem zentralafrikanischen Land der Gefahr ausgesetzt, verhaftet, gefoltert oder gar ermordet zu werden. Nach Schätzungen des Internationalen Strafgerichtshofs wurden zwischen April 2015 und Mai 2017 als Folge von Gewalt und Unterdrückung mindestens 1.200 Menschen getötet und mehr als 400.000 weitere vertrieben.

Regierung weitet Kontrolle über Medien aus

Im März hatte der Nationale Medienrat dem britischen Sender BBC die Radiolizenz für das ostafrikanische Land entzogen. Damit ist es auch für alle Journalisten - einheimische und ausländische - verboten, dem Radiosender Informationen zukommen zu lassen. Der BBC wurde vorgeworfen, gegen burundisches Recht verstoßen zu haben. In einem Bericht wurde der Vorwurf erhoben, dass der burundische Nachrichtendienst geheime Folter- und Haftanstalten betreibt.



Burundi ordnete Ende vergangenen Jahres auch die Schließung des örtlichen UNO-Menschenrechtsbüros an. Dem US-Auslandsradiosender Voice of America wurde bereits 2018 die Lizenz entzogen.



Burundi befindet sich seit 2015 in einer schwelenden politischen Krise, nachdem Präsident Nkurunziza sich trotz einer gesetzlichen Begrenzung auf zwei Amtszeiten um ein weiteres Mandat bewarb. Während seiner gegenwärtigen dritten Amtszeit stimmte das Parlament für die Aufhebung dieser Beschränkung.