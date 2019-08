Im ostafrikanischen Burundi hat es seit Beginn des Jahres nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation fast sechs Millionen Fälle von Malaria gegeben.

Von Januar bis Ende Juli seien 1.855 Menschen an der Krankheit gestorben, teilte die WHO mit. Bereits Anfang Mai sei die Schwelle zu einer Epidemie überschritten worden, hieß es. In Burundi leben rund elf Millionen Menschen.



Die Regierung in Bujumbura erklärte, 2017 habe es innerhalb von sechs Monaten 4.500 Todesopfer gegeben. Wenn man diese Zahlen vergleiche, gebe es keinen Grund, derzeit von einer Epidemie zu sprechen.