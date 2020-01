Im afrikanischen Burundi wird der umstrittene Präsident Nkurunziza bei der nächsten Wahl im Mai nicht mehr antreten.

Die Regierungspartei teilte auf Twitter mit, dass sie ihren Generalsekretär Ndayishimiye als Spitzenkandidat nominiert habe. Die verfassungsrechtlich fragwürdige Wiederwahl Nkurunzizas hatte 2015 einen bürgerkriegsähnlichen Konflikt in dem Land ausgelöst, in dessen Verlauf tausende Menschen getötet wurden. Nkurunziza regierte das Land in den vergangenen Jahren zunehmend autokratisch. Er ließ unter anderem das UNO-Büro für Menschenrechte schließen und forcierte Burundis Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof.