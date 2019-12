Australiens Premierminister Morrison will ungeachtet der Buschbrände an seiner Unterstützung für die Kohleindustrie des Landes festhalten.

Er werde sich nicht von den traditionellen Industriezweigen abwenden und damit die Arbeitsplätze von tausenden Australiern abschreiben, sagte er in mehreren Interviews. Auf wirtschaftsschädigende Ziele lasse er sich nicht ein, führte er mit Blick auf Forderungen von Klimaschützern aus.

Hitzerekorde in Australien

Wegen der extremen Dürre und Hitze sind die Buschbrände in diesem Jahr in Australien außer Kontrolle. Seit September ist bereits eine Fläche von der Größe Belgiens vernichtet worden. Mindestens zehn Menschen kamen ums Leben, hunderte Häuser und Gebäude wurden zerstört. Vergangene Woche hatte es an mehreren Tagen Hitzerekorde gegeben. An einem Tag wurde eine Durchschnittstemperatur von 41,9 Grad Celsius gemessen, meldet die britische Tageszeitung "Guardian".



Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg kritisierte auf Twitter, nicht einmal Katastrophen wie diese schienen zu politischem Handeln zu bewegen.