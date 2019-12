Im Kampf gegen die Buschbrände in Australien ist erneut ein freiwilliger Feuerwehrmann gestorben.

Zwei weitere hätten sich Brandverletzungen zugezogen, teilte die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales mit. Bereits vor mehr als einer Woche waren in Australien zwei freiwillige Feuerwehrleute im Einsatz gestorben.



Im Bundesstaat Victoria mussten sich Tausende Einwohner und Touristen vor den Buschbränden in Sicherheit bringen. Die Behörden haben für den Bundesstaat mehrere Notfallwarnungen herausgegeben. Betroffen ist unter anderem die Region East Gippsland und die Vorort-Region der Metropole Melbourne. Im Bundesstaat South Australia waren wegen der Brände Tausende Haushalte ohne Strom.



Notfallwarnungen gibt es auch für die Insel Tasmanien und den Bundesstaat New South Wales. In dessen Hauptstadt Sydney soll das traditionelle Silvesterfeuerwerk trotz einer Internet-Petition stattfinden. Rund 270.000 Unterzeichner hatten gefordert, das Geld stattdessen der Feuerwehr, betroffenen Landwirten und Tierschutzorganisationen zugute kommen zu lassen. In der australischen Hauptstadt Canberra wurden die Silvesterfeuerwerke wegen der Brandgefahr abgesagt.