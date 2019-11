In Australien haben die Behörden wegen der Buschbrände Evakuierungen an der Ostküste angeordnet.

Auch bei Touristen beliebte Strandorte sind betroffen. Die höchste Warnstufe der Feuerwehr gilt etwa für die Stadt Noosa North Shore im Bundesstaat Queensland. Dort sollten sich die Menschen per Fähre in Sicherheit bringen. Ebenfalls in Queensland stürzte ein Löschhubschrauber ab, der Pilot überlebte leicht verletzt. Die australischen Bundesstaaten New South Wales und Queensland haben aufgrund der Buschbrände den Notstand ausgerufen. Seit Oktober sind nach Schätzungen der Einsatzkräfte mehr als 1,1 Millionen Hektar Land verbrannt.