Buschbrände in Australien

Australiens Premierminister Morrison hat Fehler im Umgang mit den verheerenden Buschbränden in seinem Land eingeräumt.

Er entschuldige sich dafür, mitten in der Feuerkrise im Familien-Urlaub auf Hawaii gewesen zu sein, sagte Morrison bei einem Besuch des Feuerwehr-Hauptquartiers in Sydney. Er habe ein Versprechen gegenüber seinen Kindern einhalten wollen. Doch als Premier habe er aber andere Pflichten.



Morrison hatte den Urlaub gestern abgebrochen, nachdem die Kritik immer lauter geworden war. Am Donnerstag waren zwei Feuerwehrleute bei der Bekämpfung der seit Wochen wütenden Brände ums Leben gekommen. Der Premier wies zugleich erneut Vorwürfe zurück, seine Regierung tue zu wenig für den Klimaschutz. Er betonte, viele Faktoren seien für die Rekordfeuer verantwortlich. Es gebe keinen Beweis für einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Wetter.