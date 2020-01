Bei der Bekämpfung der Buschbrände in Australien ist ein kanadisches Löschflugzeug abgestürzt.

Die Behörden des Bundesstaates New South Wales teilten mit, die drei Besatzungmitglieder seien ums Leben gekommen. Es handle sich um Amerikaner. Die Hercules C-130 verunglückte in der Monaro-Bergregion.



Wegen nahender Buschbrände stellte der Flughafen der australischen Hauptstadt Canberra vorläufig den Betrieb ein. Alle Starts und Landungen wurden abgesagt. In Australien wüten seit Monaten verheerende Feuer. Seit September starben dadurch mindestens 29 Menschen