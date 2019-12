Die Buschbrände in Australien sorgen auch weiter für Luftverschmutzung in Sydney.

Die Umweltbehörde des Bundesstaates New South Wales hat mitgeteilt, dass die Werte gerade die höchsten sind, die bisher in Australien gemessen wurden. In Sydney haben mehr Menschen Atembeschwerden oder brennende Augen.



Eine Sprecherin der Umweltbehörde sagte, es habe auch schon früher Probleme mit verschmutzter Luft gegeben, auch über Wochen. Aber dieses Mal sei es so schlimm und lange wie noch nie.



Rund um Sydney brennen immer noch mehrere Buschfeuer, drei davon wurden als Notfall eingestuft. Zwar sind Buschfeuer in Australien keine Seltenheit. In diesem Jahr hat die Brandsaison aber schon früher angefangen hat und ist heftiger.