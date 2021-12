Ein Buschbrand in Australien ist außer Kontrolle geraten. (Sean BLOCKSIDGE / WESTERN AUSTRALIA DEPARTMENT OF FIRE AND EMERGENCY SERVICES / AFP)

In der Region von Margaret River südlich von Perth seien in den vergangenen drei Tagen bereits 6.000 Hektar Land verwüstet worden, berichtete der Sender ABC unter Berufung auf die örtlichen Katastrophendienste. Zahlreiche Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Besonders stark betroffen ist demnach der Leeuwin-Naturaliste-Nationalpark am Indischen Ozean. Rund 250 Feuerwehrleute seien im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen.

