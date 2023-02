Bundesregierung

Marco Buschmann (FDP) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sarah Silbiger)

Wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe berichten, betrifft das zehn Gesetze und zwölf Rechtsverordnungen. In einem Schreiben von Buschmann an verschiedene Ministerien heißt es demnach, dass die Texte von den jeweils federführenden Ressorts auf etwaige Bereinigungserfordernisse geprüft und gegebenenfalls bereinigt werden sollen.

Das Justizministerium führt laut dem Bericht in einer Liste knapp zwei Dutzend Gesetze und Verordnungen mit Änderungsbedarf auf, etwa das 1939 in Kraft getretene Gesetz für Heilpraktiker, in dem noch immer von "Reichsregierung" und dem "Reichsminister des Inneren" die Rede ist. Ähnliches gilt für das Gesetz des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands von 1933, die Verordnung über öffentliche Spielbanken von 1938 und die "Verordnung über die Steuerbegünstigung von Stiftungen".

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.