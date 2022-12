Razzia und 25 Festnahmen

Razzia gegen Reichsbürger (Archivfoto) (Paul Zinken/dpa-ZB)

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot von 3.000 Beamten in elf Bundesländern an. Ein Schwerpunkt war Bad Lobenstein in Ostthüringen. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wurden 25 Menschen festgenommen. 22 der Festgenommenen sollen Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sein, zwei davon Rädelsführer. Drei weitere gelten als Unterstützer. Zudem gebe es 27 weitere Beschuldigte, sagte die Sprecherin in Karlsruhe. "Wir haben noch keinen Namen für diese Vereinigung", sagte sie. Sie begründe sich wohl auf Verschwörungsmythen.

Buschmann: Offenbar bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant

Bundesjustizminister Buschmann schrieb auf Twitter, die Demokratie sei wehrhaft. Seit heute früh finde ein großer Anti-Terror-Einsatz statt. Es bestehe der Verdacht, dass ein bewaffneter Überfall auf Verfassungsorgane geplant gewesen sei.

Medien: Etliche ehemalige Soldaten beteiligt

Nach Informationen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung besteht die Gruppierung aus einem Netzwerk aus sogenannten "Reichsbürgern" und Verschwörungsideologen. Sie sollen geplant haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen und mit Waffengewalt einen Umsturz herbeizuführen.

Laut Recherchen der Medien besteht ein erheblicher Teil der Gruppe aus ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und der NVA (Nationale Volksarmee der DDR). Darunter sollen Männer mit militärischer Spezialausbildung sein.

Ein Sprecher des Militärischen Abschirmdienstes sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Ermittlungen richteten sich auch gegen einen Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr. Es handele sich dabei um einen Mann aus dem Stab.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.