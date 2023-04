Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sarah Silbiger)

Der FDP-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Letzte Generation habe überzogene, aggressive Vorstellungen von der Durchsetzung ihrer Ziele. Mit Straftaten werbe man nicht für Klimaschutz. Buschmann erinnerte an die Straßenkämpfe in den 1920er und 1930er Jahren in Berlin. Damals hätten sich Menschen am linken und rechten politischen Rand ermächtigt gefühlt, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen. Das dürfe sich nicht wiederholen.

Die Letzte Generation hat angekündigt, den Verkehr in Berlin auf unbestimmte Zeit lahm zu legen. Am Mittwoch begann sie mit Protestmärschen.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.