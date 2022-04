Bundesregierung

Bundesjustizminister Marco Buschmann (picture alliance/dpa/Kay Nietfeld)

Der FDP-Politiker sagte in Berlin, geplant seien unter anderem interne Meldesysteme in Unternehmen, die es Hinweisgebern ermöglichten, Verstöße ohne Angst vor Nachteilen zu melden. Der Entwurf verbietet Repressalien gegen Whistleblower, also etwa Kündigungen, Abmahnungen oder Mobbing. Buschmann betonte, Hinweisgeber übernähmen Verantwortung für die Gesellschaft und verdienten daher Schutz.

Länder und Verbände haben nun bis zum 11. Mai Zeit, zu dem Entwurf Stellung zu beziehen. Das Justizministerium leitet mit der Vorlage die Umsetzung einer EU-Richtline ein. Dies hätte eigentlich bereits im vergangenen Jahr geschehen müssen. Die damalige Große Koalition hatte sich jedoch nicht auf die Details des Gesetzes einigen können.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.