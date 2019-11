In Hessen sind die Fahrer privater Busunternehmen in einen unbefristeten Streik getreten.

Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund mitteilte, werden seit dem frühen Morgen in Frankfurt am Main nahezu alle 64 Buslinien bestreikt. In der Stadtregion Fulda fallen die Linien- und Schulbusse aus. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind bis zu 25 Städte in Hessen betroffen. Die Tarifgespräche zwischen Verdi und dem Landesverband der hessischen Omnibusunternehmen waren gescheitert. Die Gewerkschaft verlangt für die rund 4.400 Fahrer bei Privatfirmen deutliche Lohnsteigerungen sowie mehr bezahlte Pausen und Urlaub.