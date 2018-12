Der frühere US-Präsident George H. W. Bush ist in Texas im Kreise seiner Familie beerdigt worden.

Die Beisetzung fand in College Station auf dem Campus der Universität statt. Dort ist auch die Bibliothek des früheren Präsidenten beherbergt. - Bush war von 1989 bis 1993 an der Macht. Er starb am vergangenen Freitag im Alter von 94 Jahren.