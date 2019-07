Der kanadische Pianist Marc André Hamelin kann Werke spielen, die so virtuos vertrackt sind, dass andere daran krachend scheitern. Für ihn ist in technischer Hinsicht alles kein Problem. Er zählt aber darüber hinaus zu den besten Pianisten unserer Zeit, weil er es zudem versteht, virtuose Musik dramaturgisch so aufzubereiten, dass sie nicht nur nach hohler Effekthascherei klingt. In seinem Konzert in Mülheim zeigte Hamelin sein virtuoses Können, aber auch sein tiefgehendes musikalisches Verständnis und zwar mit Schuberts letzter Sonate. Hier nutzt Virtuosität wenig, Schuberts lange Erzählung von Licht und Schatten verlangt Innigkeit und feinste Nuancen.

Klavier-Festival Ruhr 2019

Ferruccio Busoni

Chaconne aus der Partita Nr. 2 für Violine solo von J. S. Bach in d-Moll BWV 1004

Frédéric Chopin

Polonaise-Fantaisie in As-Dur op. 61 | Scherzo Nr. 4 in E-Dur op. 54

Franz Schubert

Sonate Nr. 21 in B-Dur D 960

Marc André Hamelin, Klavier

Aufnahme vom 5.6.2019 aus der Stadthalle Mülheim