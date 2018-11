Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, hat die Menschen zu einer friedlichen Überwindung von Konflikten aufgerufen.

In seiner Predigt anlässlich des Buß- und Bettages in München sagte er, in Politik und Gesellschaft, aber auch im persönlichen Leben vieler Menschen gebe es Zerwürfnisse und Missverständnisse. Diese gelte es zu überwinden. Auch die Kirche müsse Versöhnungsarbeit leisten. Die Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden seien, müssten wissen, dass sie in der Kirche Gehör fänden.



Der Buß- und Bettag wird von den Protestanten begangen. Bis 1995 war er in ganz Deutschland ein Feiertag. Heute ist er das nur noch in Sachsen. Er wurde als Beitrag zur Finanzierung der Pflegeversicherung abgeschafft.