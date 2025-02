Die Gewerkschaft Verdi hat wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Im Ruhrgebiet bleiben Busse und Bahnen in den Depots. (Fabian Strauch/dpa)

Der Schwerpunkt liegt heute auf dem Nahverkehr im Ruhrgebiet. Betroffen sind unter anderem Bochum, Gelsenkirchen und Recklinghausen. Außerdem sind Beschäftigte kommunaler Einrichtungen in Leverkusen, Bielefeld und Oberhausen aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen findet am 17. und 18. Februar in Potsdam statt. Die Gewerkschaft fordert acht Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 350 Euro mehr im Monat.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben werden die Verhandlungen morgen fortgesetzt. Für heute hat Verdi zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert für die rund 16.000 Beschäftigten unter anderem monatlich 750 Euro mehr.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.