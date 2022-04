Warnstreiks im Nahverkehr (Archivbild) (dpa/ Marijan Murat)

Im Tarifkonflikt um den Eisenbahn-Tarifvertrag hatte die Gewerkschaft Verdi etwa bei Betrieben in Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zum Ausstand aufgerufen. Die Verhandlungen betreffen bundesweit rund 6.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft Verdi fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent, die Arbeitgeberseite hatte zuletzt ein Plus von drei Prozent angeboten. Morgen sollen die Tarifgespräche in Fulda in die vierte Runde gehen.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.