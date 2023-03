Warnstreiks in sechs Bundesländern

Warnstreik im Nahverkehr - Köln. (picture alliance / dpa / Sascha Thelen)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, steht unter anderem in Baden-Württemberg der öffentliche Personennahverkehr in neun Städten still. Auch in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover und anderen Städten des Bundeslandes fahren keine Busse und Stadtbahnen. Arbeitsniederlegungen werden zudem aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen gemeldet. Verdi hatte gemeinsam mit der Klimabewegung "Fridays for Future" zu bundesweiten Aktionen aufgerufen. Damit solle auf die Bedeutung des öffentlichen Personennahverkehrs im Zusammenhang mit der Klimakrise aufmerksam gemacht werden, hieß es von Seiten der Gewerkschaft. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, monatlich aber mindestens 500 Euro mehr für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.