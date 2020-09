Im Streit um Fahrverbote für Raser hat es im Bundesrat keine Einigung gegeben.

In der Länderkammer bekam keine der vorgeschlagenen Lösungen die nötige Mehrheit. Damit gehen die Verhandlungen zwischen Bundesregierung und Ländern in eine neue Runde.



Verschärfungen der Straßenverkehrsordnung, die im April in Kraft getreten waren, dürfen aufgrund eines Formfehlers zur Zeit nicht angewendet werden. Im Rahmen der Neuverhandlung will Bundesverkehrsminister Scheuer die Regeln wieder abmildern, ebenso Länder wie Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Grünen wollen die Verschärfungen dagegen beibehalten. Da sie in elf von 16 Bundesländern mitregieren, können sie Beschlüsse im Bundesrat verhindern.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.