Das Bundesjustizministerium hat im Streit um den neuen Bußgeldkatalog auf das Ressort von Verkehrsminister Scheuer verwiesen.

Die Verantwortung für dieses Verfahren trage allein das Bundesverkehrsministerium, sagte eine Sprecherin der "Süddeutschen Zeitung". Dieses habe die neue Straßenverkehrsordnung zur Rechts- und Sprachprüfung mit sehr kurzer Frist übersandt, fügte sie hinzu. Scheuers Ressort hatte vor einer Woche eingeräumt, dass die in der neuen Straßenverkehrsordnung vorgesehenen Fahrverbote wahrscheinlich nichtig sind. Grund dafür sei ein fehlender Verweis auf die notwendige Rechtsgrundlage.



Die Verkehrsminister der Länder verlangten eine schnelle Entscheidung über den Umgang mit den neuen Regeln, die im Prinzip seit April in Kraft sind. Man brauche Klarheit und Rechtssicherheit, sagte die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Rehlinger, nach einer Telefonkonferenz mit ihren Kollegen. Derzeit seien die Positionen in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich.