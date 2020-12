In der deutschen Fleischindustrie sind seit Ausbruch der Corona-Pandemie mehr als 4.000 Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 registriert worden.

Die Ansteckungsrate in der Branche ist damit bis zu achtmal höher als in der übrigen Bevölkerung. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die BuzzFeed News berichtet. Demnach wurden bis Ende Oktober 4.014 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fleischindustrie positiv getestet.

Lage nach Beschäftigungsart unterschiedlich

Fast 60 Prozent der Infizierten waren über Dienstleister und Subunternehmen angestellt. Die Quote lag hier bei 4,9 Prozent. Unter den Beschäftigten bei den Stammunternehmen betrug der Vergleichswert hingegen 2,2 Prozent. In der Gesamtbevölkerung lag die Zahl der Infektionen zum Stichtag bei nur 0,6 Prozent.

Bundestagsabgeordnete verlangen Gesundheitsschutz für alle

Für die Linken-Bundestagsabgeordnete Krellmann zeigen die Zahlen, dass der Arbeits- und Gesundheitsschutz für die Beschäftigtengruppen unterschiedlich ausfalle. Die Politik dürfe aber nicht zulassen, dass einzelne einem besonders hohen Risiko ausgesetzt seien. Die Grünen-Abgeordnete Künast meinte, in der Fleischindustrie habe die Verschleierung von konkreten Zahlen und Daten System. Hier müsse Licht ins Dunkel gebracht werden, verlangte Künast.

Erste Verschärfungen sollen im neuen Jahr kommen

Der Bundestag will noch vor Weihnachten über eine Verschärfung des Arbeitsschutzes in der Fleischbranche beraten. Sie soll im neuen Jahr in Kraft treten. Union und SPD hatten sich nach langem Ringen auf einen Kompromiss verständigt, der Werkverträge und Leiharbeit bei Schlachtung und Zerlegung untersagt. Bei der Fleischverarbeitung soll es befristete Ausnahmen geben. Die Gesetzesänderungen geht unter anderem auf Corona-Ausbrüche im Mai und Juni bei den Firmen Westfleisch und Tönnies zurück.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.