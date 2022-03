Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder ist kein Ehrenmitglied mehr beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. (picture alliance / dpa)

Das teilte der Verein nach einer Präsidiumssitzung mit. Die Entscheidung sei einstimmig erfolgt. Vereinspräsident Rauball habe Schröder in einem persönlichen Gespräch über den Schritt unterrichtet.

Hintergrund ist, dass der Altkanzler sich weigert, als Folge der russischen Invasion in der Ukraine seine Führungspositionen bei staatlichen russischen Energiekonzernen aufzugeben.

Fußball-Bundesligist Hannover 96, in dessen Aufsichtsrat Schröder

bis Juni 2019 saß, kündigte ebenfalls mögliche Konsequenzen an.

Man prüfe, inwieweit Schröder gegen die Interessen des Vereins verstoßen habe, erklärte eine leitende Mitarbeiterin des Vereins. Unklar ist, ob sich dies auf eine Mitgliedschaft Schröders bezieht. Clubchef Kind hatte zuvor in einem Interview betont, Schröder sei kein Vereinsmitglied und dürfe weiterhin Spiele besuchen.

Am Dienstag hatte der Deutsche Fußballbund Schröder ein Ultimatum gesetzt. Sollte er seinen Aufsichtsratsposten beim Ölkonzern Rosneft nicht räumen, müsse Schröder seine DFB-Ehrenmitgliedschaft zurückgeben.

