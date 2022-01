Luftaufnahme vom Signal-Iduna-Park, ehemals Westfalen-Stadion, in Dortmund. (pa/dpa/Dunker)

Watzke sagte im Magazin "Spiegel": "Mir geht es nicht darum, jetzt die Stadien vollzumachen, das wäre ein völlig falsches Signal. Aber ich halte zehn Prozent der Stadionkapazität für angemessen. Meinetwegen sogar zehn Prozent ausschließlich Geboosterte."

Im Dortmunder Stadion finden mehr als 81.000 Zuschauer Platz. Watzke sagte, 8.000 Zuschauer könne man so verteilen, dass sie "physisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben." Er kritisierte die Geisterspiele im Fußball als Symbolpolitik: "Erklären Sie mir, warum Musicalhallen zweimal pro Tag mit 750 Menschen und einer Auslastung von 45 Prozent besetzt werden und in den großen Freiluftstadien keine Zuschauer zugelassen sind. Da fühlt man sich schon ein wenig im Stich gelassen."

Der BVB-Geschäftsführer befürchtet, dass der Fußball die Geisterspiele finanziell nicht lange durchhält. "Jedes Spiel ohne Zuschauer kostet uns vier Millionen Euro. Das ist wirtschaftlich kaum noch zu verkraften. Zudem wird die Verbindung zwischen dem Klub und seinen Fans ein gutes Stück weit zerstört. Ein Teil der Zuschauer wird nicht zurückkommen."

