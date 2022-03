Stephan Harbarth, Verfassungsrichter (dpa/Sebastian Gollnow)

Es gehe auf den Schlachtfeldern in der Ukraine auch um uns, sagte Harbarth bei einer Mahnwache in Karlsruhe. Das Regime von Präsident Putin habe den Menschen in der Ukraine das Recht auf ein Leben in Selbstbestimmung, Freiheit und Demokratie abgesprochen. Dies seien Werte und Prinzipien, die man miteinander teilte, sagte der Gerichtspräsident.

Neben den weltweiten Protesten sind heute auch in Russland wieder Tausende Menschen gegen den Krieg auf die Straße gegangen. Mehr als 3.500 von ihnen wurden festgenommen, bestätigte das russische Innenministerium nach entsprechenden Informationen der Beobachter-Gruppe OVD.

