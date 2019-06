Frankreichs Staatschef Macron hat im nordfranzösischen Caen an einer Gedenkfeier für Häftlinge teilgenommen, die am 6. Juni 1944 von der Gestapo erschossen worden waren.

Bei den etwa 80 Opfern habe es sich um Widerstandskämpfer gehandelt, sagte ein Zeitzeuge bei der Zeremonie. Am 6. Juni 1944 - dem sogenannten D-Day - waren Zehntausende Soldaten der Alliierten in der Normandie an Land gegangen.



Macron hatte zuvor - wie auch Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Trump - an der Gedenkfeier in der südenglischen Hafenstadt Portsmouth teilgenommen.