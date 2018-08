Im baden-württembergischen Landkreis Calw ist ein Syrer festgenommen worden, der in seiner Heimat für die Terrormiliz Al-Nusra-Front gekämpft haben soll.

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, sitzt der 36-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft. Der Mann soll 2013 zunächst Sprengsätze für die Gruppierung hergestellt und später als Leiter des Scharia-Gremiums in der Region Tabka tätig gewesen sein. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hat er auch gegen die Regierungstruppen von Präsident Assad gekämpft.