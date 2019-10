Facebook zahlt in Großbritannien ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet 580.000 Euro wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica.

Der Konzern hatte sich zunächst gegen das Bußgeld gewehrt. Wie die britische Datenschutz-Kommission mitteilte, räumte Facebook in einer Vereinbarung allerdings kein Fehlverhalten ein.



Der Fall Cambridge Analytica setzte Facebook im Frühjahr 2018 unter Druck. Damals kam heraus, dass über eine Umfrage-App die Daten von Millionen Nutzern an die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica weitergegeben wurden, die später unter anderem für das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump arbeitete. In der Folge verhängte die US-Aufsichtsbehörde FTC eine Strafe von fünf Milliarden Dollar gegen Facebook.