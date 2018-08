Wie sollen unser Leben, unsere Arbeit und unsere Kommunikation in der Zukunft aussehen? Diese nahezu lebenswichtigen Fragen werden auf dem Campfire-Festival sicherlich auch in diesem Jahr wieder gestellt. Beim Campfire-Festival geht es weniger um Inhalte, als um gemeinsam Erlebtes: In Diskussionsrunden und Workshops können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich austauschen und miteinander ins Gespräch kommen.

"Wir wollen den Muff ablegen und das Erleben der guten Seiten des Journalismus für jedermann attraktiv und lebendig gestalten", hieß es im vergangenen Jahr. 2017 fand das Festival zum ersten Mal statt - in Dortmund. In diesem Jahr wandert der Medienzirkus nach Düsseldorf.

Das Zeltdorf umfasst zwei Hauptbühnen und 15 Programmzelte. Die Themen reichen von der Frage nach einer angemessenen Visualisierung von Daten bis zu Erfahrungsberichten von freien Korrespondenten im Ausland.

Am Montag berichten wir über das Festival, das am 3. September startet.