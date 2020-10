Can Dündar

Das Vermögen des in Deutschland lebenden Journalisten Can Dündar soll nach einer Gerichtsentscheidung in der Türkei beschlagnahmt werden.

Dabei geht es unter anderem um Immobilien und Bankkonten. Die Justiz erklärte, Dündar habe 15 Tage Zeit, sich der türkischen Justiz zu stellen - andernfalls werde er als flüchtig erklärt. Es sei ein Treuhänder ernannt worden, um Teile seines Eigentums zu verwalten.



Dündar ist als Ex-Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet" in der Türkei unter anderem wegen Terrorvorwürfen angeklagt. Er verbrachte drei Monate in türkischer Untersuchungshaft und lebt seit 2016 in Deutschland.

