Ende 2020 soll in Deutschland erstmals Cannabis für medizinische Zwecke geerntet werden.

Diesen Termin nannte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Bonn. Im zweiten Quartal wolle man entscheiden, wer die Pflanzen anbauen dürfe. Insgesamt hätten sich 79 Produzenten beworben. Der ursprünglich für dieses Jahr geplante Start des Anbaus von Cannabis in Deutschland hatte sich verzögert, weil die Ausschreibung wegen eines Verfahrensfehlers wiederholt werden musste. Seit zwei Jahren ist in Deutschland ein Gesetz in Kraft, das den Einsatz von Cannabis-Arzneien bei einer ärztlichen Therapie und bei Patienten mit schweren Krankheiten erlaubt.