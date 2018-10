Der Suchtmediziner Derik Hermann hat sich für eine Legalisierung von Cannabis in Deutschland nach kanadischem Vorbild ausgesprochen.

Wenn die Prohibition gescheitert sei, dann habe die Legalisierung den Vorteil, Angebote für diejenigen zu machen, die durch den Cannabis-Konsum Probleme hätten, sagte Hermann im Deutschlandfunk. "Die scheuen sich jetzt noch, sich an offizielle Stellen zu wenden, und das würde sich auf jeden Fall bessern." Hermann betonte, in Kanada würden strenge Auflagen für den Jugendschutz gemacht, was sehr positiv sei. Zudem sei die Legalisierung wichtig, um den Schwarzmarkt auszutrocknen und Straftaten zu verhindern.



In Kanada dürfen autorisierte Geschäfte seit heute Cannabis verkaufen. Die per Gesetz vorgeschriebene Altersgrenze liegt bei 18, in manchen Bundesstaaten bei 19 Jahren. Der persönliche Besitz ist auf 30 Gramm beschränkt. Mit dem Schritt löst der liberale Premierminister Trudeau auch ein Wahlkampfversprechen ein.



Kritiker befürchten Auswirkungen auf die Gesundheit und eine Zunahme von Unfällen unter Drogeneinfluss. Auf diese Gefahren hat auch Suchtmediziner Hermann hingewiesen. Kanada ist damit nach Uruguay das zweite Land, das Cannabis vollständig legalisiert. In Deutschland ist Cannabis trotz jahrzehntelangen Verbots das mit Abstand am weitesten verbreitete Betäubungsmittel. Seit März 2017 können schwerkranke Patienten die Droge auf Rezept bekommen, der Eigenanbau bleibt verboten.



Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mortler, kritisierte das Vorgehen Kanadas und warf der Regierung eine Verharmlosung vor. "Aus meiner Sicht wird gerade der Jugendschutz durch diese Freigabe massiv durchlöchert", sagte die CSU-Politikerin im Deutschlandfunk. Zugleich warnte sie vor bleibenden Schäden durch frühen und regelmäßigen Cannabis-Konsum. Mortler betonte, Alkohol und Tabak seien in der Gesellschaft so stark verankert, dass man keine weitere legale Droge in Form von Cannabis benötige.