Nach zahlreichen Verschiebungen hat sich die Nasa optimistisch hinsichtlich des Starts zur Internationalen Raumstation ISS gezeigt.

Das Wetter sehe gut aus und die Crew stehe bereit, teilte die US-Behörde mit. Der bereits mehrfach verschobene Start soll jetzt in der kommenden Nacht erfolgen. An Bord wird auch der deutsche Astronaut Maurer sein. Mit ihm fliegen drei weitere

Kollegen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida ins All.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.