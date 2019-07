Der im März aus Venezuela ausgewiesene deutsche Botschafter Kriener darf in das südamerikanische Land zurückkehren.

Wie die Regierung in Caracas mitteilte, einigten sich beide Länder bei einem bilateralen Treffen in Berlin auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen. Die Bundesregierung habe der Rückkehr Krieners bereits zugestimmt.



Der deutsche Diplomat war ausgewiesen worden, nachdem ihm die Regierung Maduro Einmischung in innere Angelegenheiten und Unterstützung für die Opposition vorgeworfen hatte. Kriener hatte den venezolanischen Oppositionsführer Guaidó bei dessen Rückkehr nach Caracas gemeinsam mit anderen Diplomaten am Flughafen begrüßt. In Venezuela herrscht seit Monaten ein erbitterten Machtkampf zwischen Maduro und Guaidó.