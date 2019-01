In Venezuela sind zahlreiche Menschen gegen die linksnationalistische Regierung auf die Straße gegangen.

Die Demonstranten forderten in der Hauptstadt Caracas den Sturz von Staatschef Maduro. Auch dessen Anhänger hatten zu einer Großkundgebung aufgerufen. Bei den Protesten gab es mehrere Tote. Nach einem gescheiterten Aufstand von Soldaten am Montag war es in Caracas zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei gekommen.



Die Opposition in Venezuela sowie viele Staaten und internationale Organisationen erkennen Maduro nicht mehr als rechtmäßigen Staatschef an. Seine Wiederwahl im vergangenen Jahr fand nach Einschätzung von Beobachtern nicht unter freien und fairen Bedingungen statt.