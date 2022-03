Die humanitäre Lage in Syrien verschlechtert sich. (Hassan Ammar/AP/dpa)

Care-Generalsekretär Zentel teilte mit, elf Jahre Krieg in dem Land hätten millionenfach Leid geschaffen. Er appellierte an die internationale Gemeinschaft, die humanitäre Hilfe sofort aufzustocken. Laut Care hat weit mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung nicht genug zu essen. Zudem litten die Menschen im Nordosten des Landes unter den Folgen eeiner schweren Dürre.

Caritas International teilte mit, die Preise für Nahrungsmittel seien auch in Syrien wegen des Krieges in der Ukraine rapide gestiegen. Das größte Problem sei die Versorgung mit Weizen, der bislang zum großen Teil aus der Ukraine importiert worden sei. Der Krieg in der Ukraine dürfe nicht dazu führen, die kriegsgeplagte Bevölkerung in Syrien zu vergessen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.