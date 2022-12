Arbeitsverbot für Frauen in NGOs

Eine Ärztin der Organisation "Ärzte ohne Grenzen" beim Hilfs-Einsatz in Afghanistan. (Deutschlandradio / Solveig Köbe)

Die Taliban seien eine heterogene Gruppe, in der es verschiedene Auffassungen gebe, sagte Recker im Deutschlandfunk. Momentan habe sich die konservative, radikale Strömung durchgesetzt. Zwar sei nicht zu erwarten, dass der verhängte Erlass einfach zurückgenommen werde, meinte Recker. Aber die Taliban könnten sich aus der Affäre ziehen, indem sie etwa die Hilfsorganisationen darauf verpflichteten, das Tragen des Hijab und eine Geschlechtertrennung umzusetzen.

Wegen des Betätigungsverbots für Frauen hatten mehrere Hilfsorganisationen, darunter die Caritas, ihre Arbeit in Afghanistan zunächst suspendiert. Die Bundesregierung stellt die Entwicklungshilfe für das Land in Frage. Die zuständige Ministerin Schulze will eine Fortsetzung prüfen lassen. So lange sollte die Unterstützung ausgesetzt werden, schlug die SPD-Politikerin vor.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.