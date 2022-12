Entlastungspakete

Eva-Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin der Caritas (dpa/ Philipp von Ditfurth)

Präsidentin Welskop-Deffaa sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Bürokratie für Finanzhilfen sei oft zu kompliziert ausgestaltet. Etliche Menschen bemühten sich derzeit etwa um Wohngeld, scheiterten aber bereits am Antrag. Außerdem würden die Maßnahmen nicht automatisch von allen verstanden, kritisierte die Caritas-Präsidentin. So handele es sich bei dem Wort "Gaspreisbremse" für manche nur um eine weitere komplizierte Vokabel und höre sich fast ebenso bedrohlich an wie "Energiepreissteigerung".

Viele seien mit der Bewältigung des Alltags so in Anspruch genommen, dass ihnen Zeit und Kraft fehle, sich nebenher mit politischen Begrifflichkeiten zu beschäftigen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.