Hilfsbedürftigkeit

Man könne nicht warten, bis alle Babyboomer pflegebedürftig seien, sagte Caritas-Präsidentin Welskop-Deffaa . Der Wunsch der alten Menschen, so lange wie möglich zuhause zu bleiben, müsse respektiert werden. Die Caritas rechnet auch in Zukunft mit Personalknappheit in Pflegereinrichtungen. Wartelisten seien deshalb unvermeidlich. Laut einer Umfrage unter rund 280 stationären Caritas-Einrichtungen ist die Verweildauer von Bewohnern in Alteneinrichtungen erneut zurückgegangen, auf nunmehr 25 Monate. Ein Grund sei, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben. Auch die Sorge vor hohen Eigenanteilen und die Verwendung der Ersparnisse für ein Pflegeheim würden häufig genannt.