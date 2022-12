Arbeitsverbot für Frauen in NGOs

Caritas hofft auf Wiederaufnahme der Arbeit in Afghanistan

Der Leiter von Caritas International in Afghanistan, Recker, hält das von den Taliban verhängte Arbeitsverbot für Frauen in Hilfsorganisationen nicht für endgültig. Die Taliban seien eine heterogene Gruppe, in der es verschiedene Auffassungen gebe, sagte Recker im Deutschlandfunk.

27.12.2022