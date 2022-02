Auch aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol werden viele Menschen durch schwere Kampfhandlungen vertrieben. (AFP / Philippe Desmazes)

Schon jetzt seien es Hunderttausende, sagte Müller im Dlf . Die meisten Geflüchteten seien in Polen angekommen, einige zehntausend aber auch in Rumänien und in der Republik Moldau. Viele würden aus den Erstaufnahmeländern weiterreisen, erläuterte Müller. Wenn Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kämen, dann müssten auch die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, sie hier aufzunehmen.

Der Leiter von Caritas International bezeichnete die Lage in der Ukraine selbst als uneinheitlich: Im Westen sei die Versorgungslage noch in Ordnung, aber auch dort sei es eine Frage von Tagen oder Wochen, bis die Lager leergeräumt seien. Müller sagte, er beobachte eine große Flucht vor allem aus den östlichen Landesteilen, wo die Menschen von schweren Kämpfen vertrieben würden.

Die Lage in der Grenzregion ist laut Müller problematisch: Vor allem Frauen und Kinder stünden bis zu 20 Stunden in Autoschlangen an den Grenzübergangen und kämen dann völlig entkräftet an.

