Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbands, Eva Welskop-Deffaa (Monika Keiler/Deutscher Caritasverband /dpa)

Entweder man orientiere sich an der Impfstoffzulassung, also ab fünf Jahren, oder an der Gefährdung der jeweiligen Gruppe. Dann lande man wie Italien bei einer Impfpflicht ab 50, sagte Welskop-Deffaa der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Der Bundestag hatte gestern erstmals über das Für und Wider einer allgemeinen Impfpflicht zur Bewältigung der Corona-Pandemie debattiert. Dabei ging es zunächst um eine allgemeine Orientierung.

Derzeit sind drei Gruppenanträge in Vorbereitung, die jeweils von mehreren Abgeordneten verschiedener Fraktionen getragen werden: eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, eine ab 50 sowie ein Antrag auf Ablehnung der Impfpflicht.

