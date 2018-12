Carl Lampland vor 145 Jahren geboren Planet X und Marstemperatur

Vor 145 Jahren kam in Hayfield in Minnesota Carl Lampland zur Welt. Nach seinem Studium an der Universität von Indiana nahm er 1902 eine Stelle am Observatorium von Percival Lowell in Flagstaff, Arizona an.

Von Dirk Lorenzen

