Carl Stamitz-Sinfonien Jäger verlorener Schätze

Zur umfangreichen Diskografie der Kölner Akademie gehört eine mehrteilige CD-Edition mit dem Titel "Forgotten Treasures". Schon oft war das Ensemble an der Wiederentdeckung vergessener Werke beteiligt. Das jüngste Carl Stamitz-Projekt knüpft an diese Tradition an.

Am Mikrofon: Johannes Jansen

