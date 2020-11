Deutschland muss sich aus Sicht der neuen Präsidentin des Goethe-Instituts, Lentz, mehr Gedanken über seine Rolle in der heutigen postkolonialen Ära machen.

Sie sagte in München, man müsse lernen, genau zuzuhören. Es gehe darum, was Menschen in den ehemaligen Kolonien zu sagen hätten. In der internationalen Kulturarbeit seien transparente Kommunikation und eine offene Auseinandersetzung mit dem Machtgefälle wichtig, in dem solche Begegnungen stattfänden.



Lentz übernahm heute offiziell die ehrenamtliche Leitung des Goethe-Instituts. Sie löst ihren Vorgänger Lehmann nach zwölf Jahren ab. Das Goethe-Institut dient mit weltweit 157 Instituten als kulturelles Aushängeschild Deutschlands im Ausland.

