Der Leipziger Künstler Beck ist bekannt für seine Wortspiele und Assoziationen, die den Alltag in klaren Skizzen aufeben lassen. Frauen kommentieren häufig brenzlige Situationen und wirken den Männern gegenüber deutlich überlegen.

Teil des digitalen Kosmos

Seine Themen beleuchtet er von allen Seiten, dreht jeden Aspekt in viele Richtungen, sagte er im Dlf. Sein Zeichenstil habe sich in den letzten Jahren stark verändert, aber das sei auch gut so, betont Beck.

Vor dem digitalen Fortschritt habe er keine Angst, so Beck, und sei er ja auch Teil davon. Er nutze die sozialen Medien, allerdings habe er keine Lust auf Snapchat. Es sei ihm wichtig am Puls der Zeit zu bleiben, nur kein Stillstand, so der Karikaturist, dessen Arbeiten gerade in Kassel zu sehen sind.