Die EU-Finanzminister beraten heute in Brüssel über ein gemeinsames Budget der Euro-Staaten.

Frankreich und Deutschland haben entsprechende Pläne ausgearbeitet und wollen sie ihren Partnern vorstellen. Ziel ist es, ökonomische Unterschiede zwischen den 19 Euro-Staaten zu verringern und Krisen besser vorzubeugen. Das Vorhaben ist jedoch auch in den Koalitionsfraktionen im Bundestag umstritten.



Der CDU-Europaabgeordnete Caspary warnte vor einem zu hohen Budget für den geplanten gemeinsamen Haushalt der Euro-Staaten. Eine zu große Finanzierung wäre ein falscher Anreiz, sagte Caspary im Deutschlandfunk. Die Vergabe europäischer Gelder müsse an Bedingungen und mehr Eigenverantwortung der Staaten geknüpft werden. Das komme in der Diskussion manchmal zu kurz. Anders als der französische Präsident Macron sei die Bundesregierung gegen eine massive Ausweitung der europäischen Budgets.



Deutschland und Frankreich haben bisher offengelassen, wie viel Geld das Eurozonen-Budget enthalten soll.