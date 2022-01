Der SPD-Politiker Castellucci hält es für geboten, dass der Bundestag die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Kirche begleitet. (picture alliance/dpa)

Castellucci sagte im Deutschlandfunk , es sei entscheidend, die Aufarbeitung vollumfänglich zu bewältigen und alles zu tun, um solche Taten für die Zukunft zu verhindern. Zugleich warnte der Beauftragte des Bundestages für Kirchen- und Religionsgemeinschaften davor, die Kirche insgesamt als Institution zu diskreditieren.



wenn erforderlich gesetzliche Grundlagen schaffen." Im Koalitionsvertrag der Ampelparteien heißt es zu dem Thema ebenfalls: "Die Aufarbeitung struktureller sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen in gesellschaftlichenGruppen, wie Sportvereinen, Kirchen und der Jugendarbeit, werden wir begleiten, aktiv fördern undwenn erforderlich gesetzliche Grundlagen schaffen."

Marx bittet um Entschuldigung

Gestern hatte sich Kardinal Marx zum Missbrauchsgutachten im Erzbistum München und Freising geäußert. In dem Gutachten werden mindestens 500 Opfer aus der Zeit von 1945 bis 2019 aufgelistet. Marx bat um Entschuldigung und forderte eine Erneuerung der katholischen Kirche. Die größte Schuld bestehe darin, die Betroffenen übersehen zu haben, sagte Marx in München.

Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, zeigte sich beeindruckt vom Schuldeingeständnis des Erzbischofs. Die Betroffenen-Initiative "Eckiger Tisch" äußerte sich dagegen enttäuscht über Marx. Der Sprecher der Initiative, Katsch, sagte, er bezweifle, dass Bischöfe, die wie Marx mitverantwortlich seien, wirklich die notwendige Veränderung organisieren könnten.

Veranstaltung für Missbrauchsopfer

Im Erzbistum München und Freising wurde inzwischen für den 21. März eine Veranstaltung für Missbrauchsopfer geplant. Das kündigte Richard Kick vom Betroffenenbeirat in der Erzdiözese an. Dabei handelt es sich um eine Idee des Betroffenenbeirats in Abstimmung mit der unabhängigen Aufklärungskommission. Mit einem solchen niedrigschwelligen Angebot sollen auch Betroffene aus dem sogenannten Dunkelfeld ermutigt werden, sich gegenüber neutralen Stellen zu äußern, hieß es. Wie Kick weiter ausführte, werden zu dem Treffen Betroffene, die sich schon gemeldet haben, eingeladen. Diese hätten dann die Möglichkeit, weitere Betroffene mitzubringen. Anonymität werde zugesichert.

Aschaffenburger Gemeinde setzt Gottesdienste zeitweise aus

In Aschaffenburg kündigte eine katholische Gemeinde an, für die kommenden drei Wochen ihre Sonntagsgottesdienste auszusetzen. Der Skandal sei ein Verrat am Wort Gottes und der auf diesen verweisenden Sakramente, heißt es in einem öffentlichen Brief an den Würzburger Bischof Jung. An diesen Sonntagen wolle man stattdessen Betroffene anhören und aus dem Gutachten zu den Missbrauchsfällen im Erzbistum München und Freising lesen.

